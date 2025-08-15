INIAF supervisa cultivos de trigo para semillas certificadas

Durante la campaña de invierno 2025, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), a través de su área de Certificación de Campo, viene realizando un intenso trabajo de inspección en distintos municipios del departamento de Santa Cruz, entre ellos: 4 Cañadas, Warnes, Pailón, Okinawa, San Julián, San Pedro, Charagua y Samaipata.

Patricia Canido Aroni

Fuente: https://elmundo.com.bo

El equipo de Certificación de Campo de Semillas Santa Cruz tiene bajo su responsabilidad la supervisión de más de 3.384 hectáreas destinadas a la producción de trigo, con el objetivo de asegurar que la semilla que llegue a los productores cumpla con los más altos estándares de calidad.

Las inspecciones abarcan diferentes variedades adaptadas a la región y a las condiciones de cultivo, entre ellas: CD 116 San Pablo, FPS Ampitude, Klein Parada, Kuñatai, MCT-01 Curupaú, Motacú-TBIO Sossego, YBIO Trunfo y Tarumá – CIAT.

Este proceso de verificación incluye la revisión del estado sanitario del cultivo, el cumplimiento de distancias de aislamiento, la pureza varietal, la uniformidad de las plantas y otros parámetros técnicos que garanticen la producción de semillas certificadas de alto rendimiento.

Hasta la fecha, se registra un avance importante: 1.640 hectáreas ya cuentan con hoja de cosecha, lo que representa un paso significativo hacia la culminación de la certificación de toda la superficie inspeccionada. (Iniaf/ Publiagro)