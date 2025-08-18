Inicia campaña presidencial en Chile con un ultraderechista y una comunista como favoritos

Un ultraderechista y una comunista parten como favoritos para las presidenciales de Chile del 16 de noviembre, al término de la inscripción de los aspirantes a sustituir al presidente izquierdista Gabriel Boric.

Fuente: RFI

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Al menos seis candidatos han registrado sus campañas antes de que venza el plazo a la medianoche de este lunes, según el Servicio Electoral (Servel).

El ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara lideran las encuestas.

El tercer lugar lo disputan la exalcaldesa derechista Evelyn Matthei y el economista Franco Parisi, que es tachado por sus críticos de populista.

Los sondeos muestran una estrecha disputa entre Kast y Jara, en los extremos del arco político.

«Es un escenario de polarización nuevo» para Chile, dice a la AFP Mireya Dávila, analista y académica de la Universidad de Chile.

Los chilenos hoy se muestran más sensibles frente al tema de la seguridad, a diferencia de 2021 cuando el entonces diputado de izquierda Gabriel Boric derrotó en la segunda vuelta presidencial a Kast.

Entonces el clamor popular era el de reformar a fondo un país tan rico como desigual, tras el estallido social de 2019.

Boric asumió con la promesa de cambiar la Constitución, pero fracasó en el intento que lideró la izquierda radical. Un segundo proceso, liderado por la ultraderecha, también falló posteriormente.

Nuevo escenario