Instalan audiencia de medidas cautelares del exministro Alan Lisperguer

Fuente: UNITEL Pasadas las 8:00 de este sábado, se instaló la audiencia cautelar en contra del exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, quien es investigado por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en la declaración jurada de bienes, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales





El Ministerio Público solicita su detención preventiva por tres meses en el penal de San Pedro, en una audiencia que se desarrolla de forma virtual.

Lisperguer permanece en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, después de ser aprehendido el jueves en Cochabamba y trasladado por agentes policiales hasta la sede de Gobierno.

Tras su aprehensión, Lisperguer declaró que su detención responde a una acción impulsada por el Gobierno de Luis Arce, apuntando a una política impulsada por el Viceministerio de Transparencia.

El viernes, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, respondió a las declaraciones de Lisperguer. “Rechazar cualquier afirmación o pronunciamiento sobre que el Gobierno nacional esté tras los actos investigativos que se están desarrollando”, afirmó en conferencia de prensa.

