Intenso control policial para preservar el orden durante las elecciones generales en Bolivia

Fuente: Unitel

Siguen los controles policiales en las capitales del país a poco de inaugurarse las elecciones generales en Bolivia. Cientos de uniformados se desplegaron en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la seguridad durante los comicios.

“La Policía Boliviana informa que este domingo 17 de agosto de 2025, durante las elecciones presidenciales, estarán vigentes medidas especiales para garantizar una jornada pacífica, segura y ordenada en todo el país”, señala parte del comunicado de la institución.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la suspensión total de los servicios de transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario en todo el país durante el domingo 17 de agosto.

El comunicado señala que “estas disposiciones comenzó el viernes 15 de agosto a las 00:00 y se extenderán hasta el lunes 18 a las 12:00, conforme establece la ley electoral”.

El sitio web del ente electoral señala que “los vehículos que transiten sin el permiso correspondiente serán retenidos por la Policía Boliviana hasta las 00:00 del lunes 18 de agosto y trasladados a las Unidades Operativas de Tránsito. La devolución se realizará únicamente tras el pago de una multa de Bs 550 a favor del Órgano Electoral Plurinacional”.