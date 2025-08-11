Interpol solicita información sobre personas con alerta migratoria a días de los comicios en Bolivia

Bazoalto precisó que, hasta el momento, no se recibió ninguna comunicación que indique la presencia de personas buscadas por otros países que tengan previsto entrar a Bolivia durante el periodo electoral.

A pocos días de las elecciones generales programadas para el domingo 17 de agosto, el director nacional de Interpol en Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, informó este lunes que se solicitó a todos los países miembros de la organización el envío de información sobre personas con alertas migratorias o que sean buscadas por la justicia y pretendan ingresar al territorio nacional.

“Desde hace una semana, Interpol emitió una solicitud a todos los países miembros que forman parte de nuestra Secretaría General, informando que nuestros comicios se iniciarán este próximo domingo y solicitando que nos remitan cualquier tipo de información, especialmente notificaciones verdes, que son alertas sobre la posible llegada de personas con antecedentes u otras observaciones”, afirmó la autoridad policial.

Bazoalto precisó que, hasta el momento, no se recibió ninguna comunicación que indique la presencia de personas buscadas por otros países que tengan previsto entrar a Bolivia durante el periodo electoral.

Sin embargo, enfatizó que las unidades investigativas se mantendrán atentas y listas para actuar ante cualquier reporte que se genere en los próximos días y así estar atentos a ver si alguna persona del exterior tiene intención de visitar el país en durante el proceso electoral.

Para estas elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral habilitó a 7,9 millones de personas para que participen en las elecciones del domingo 17 de agosto. De ese total, 7,5 millones votarán en Bolivia y 369 mil en 22 países.