Israel elimina a todo un equipo de reporteros de Al Jazeera en Gaza

Los reporteros murieron en el interior de una carpa para periodistas frente a un hospital.

Fuente: RT

Un periodista palestino de Al Jazeera y tres de sus colegas murieron este domingo en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Franja de Gaza.

El corresponsal Anas al Sharif, de 28 años, falleció tras ser alcanzado por un bombardeo en el interior de una carpa para periodistas frente a la entrada principal del hospital Al Shifa en la ciudad de Gaza. El director del sanatorio afirmó que se trató un ataque selectivo por parte de Israel.

Antes de morir, el periodista compartió en sus redes sociales un video de sus últimos momentos con vida. «Bombardeos ininterrumpidos… Durante dos horas, la agresión israelí contra la ciudad de Gaza se ha intensificado», escribió.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el ataque también murieron el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal. El número total de víctimas del ataque en la tienda de campaña ascendió posteriormente a siete.

Posteriormente, las FDI confirmaron la agresión, acusando a Al Sharif de liderar una «célula terrorista de Hamás» y responsabilizándolo de lanzar «ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI».

Campaña contra periodistas en Gaza

Previamente, Al Jazeera denunció al Ejército israelí por iniciar una «campaña de incitación» contra sus periodistas en la Franja de Gaza, incluido especialmente Al Sharif. «La red de medios considera esta incitación un peligroso intento de justificar los ataques contra sus periodistas sobre el terreno», comunicó.

Entre tanto, las FDI han asesinado a más de 200 periodistas y trabajadores de medios de comunicación desde que comenzaron sus bombardeos en el enclave palestino, incluidos varios reporteros de Al Jazeera y sus familiares.