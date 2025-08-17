Israel reconoce bombardeo contra central eléctrica en Yemen

Las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron este domingo (17.08.2025) que bombardearon «una infraestructura energética» en la región de Saná, capital de Yemen controlada por los rebeldes hutíes. Una fuente de la Defensa Civil citada por la cadena de televisión Al Masirah, gestionada por los insurgentes, reportó «una agresión contra la planta energética de Haziz», en el sur de Saná, sin que se reportaran bajas.

«Los ataques fueron realizados en respuesta a continuos ataques por parte del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y drones», dijeron las fuerzas israelíes en un comunicado. «Este bombardeo a una distancia de unos 2.000 kilómetros de Israel, en pleno corazón de Yemen”, añade el texto, tenía como objetivo «una infraestructura energética utilizada por el régimen terrorista hutí”.

La planta se incendió y afectó a varios generadores, de acuerdo con la prensa local. Poco después, El viceprimer ministro del Gobierno de los rebeldes, Mohamed Miftah, afirmó que ya comenzaron las obras de reparación de la central eléctrica y que el incendio provocado por el ataque de las fuerzas de Israel ya había sido contenido por los bomberos.

«Agresión traicionera”

Miftah visitó la central, situada en el distrito de Sanhan, para inspeccionar los daños causados por una «agresión traicionera». «Han comenzado las obras de mantenimiento y reparación de la central eléctrica, que volverá a su estado anterior», indicó. El canal citó al director de la central, Ali Hussein al Alaya, que apuntó que «atacar una instalación vital que abastece de energía a ciudadanos y hospitales es un delito que viola el derecho internacional humanitario y es punible».

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacan frecuentemente Israel con misiles balísticos y drones, aunque la gran mayoría de los lanzamientos son interceptados antes de llegar a su objetivo. Israel, en respuesta, ha atacado Saná en varias ocasiones, además de otras zonas del país controladas por los insurgentes. Los ataques hutíes comenzaron tras el inicio de la ofensiva israelí contra Hamás, grupo considerado terrorista por la UE, en octubre de 2023.

