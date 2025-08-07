James Cameron vaticina un «apocalipsis al estilo ‘Terminator'»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El reconocido cineasta James Cameron, director de éxitos en taquilla como ‘Titanic’ y ‘Avatar’, advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial con fines militares podría desencadenar un escenario distópico similar al de su famosa saga ‘Terminator’.

En una entrevista con Rolling Stone, Cameron expresó su creciente preocupación por la combinación entre IA y sistemas de defensa. «Creo que todavía existe el peligro de un apocalipsis al estilo ‘Terminator’, donde se combina la IA con sistemas de armas, incluso hasta el nivel de sistemas de armas nucleares, contraataque de defensa nuclear, todo eso», señaló.

‘Terminator’, protagonizada por Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, se ambienta en un mundo en el que Skynet, una inteligencia artificial utilizada como red de defensa, ha adquirido consciencia de sí misma y es capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos.

Un arma de doble filo

Cameron explicó que los sistemas automatizados de defensa requieren tiempos de reacción tan rápidos que podrían dejar fuera del proceso a los humanos, abriendo la puerta a decisiones tomadas exclusivamente por máquinas superinteligentes. «Tal vez seamos inteligentes y mantengamos a un humano al tanto«, comentó, pero advirtió que «los humanos somos falibles, y se han cometido muchos errores que nos han puesto al borde de incidentes internacionales que podrían haber llevado a una guerra nuclear».

A pesar de su escepticismo, el cineasta no se opone completamente al uso de la IA: ha elogiado su potencial para reducir costos en la producción cinematográfica. Aun así, mantiene una posición crítica respecto al reemplazo creativo por parte de sistemas automatizados.

«Estoy incursionando en el autoaprendizaje de las herramientas de la IA generativa para poder incorporarlas a mi arte futuro, pero rechazo rotundamente la premisa de que la IA pueda reemplazar a los actores, a los cineastas y cosas por el estilo», aseveró Cameron.