«Jeanine es una presa política y se la ha maltratado», señala Arias, quien pide justicia para las víctimas de la «persecución»

El alcalde de La Paz, Iván Arias, se sumó a las voces que piden juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Añez por los procesos en su contra. En ese marco, ha pedido justicia para la exmandataria y las víctimas de la «persecución política».

Arias saludó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ratificó que Añez debe ser procesada por el caso EBA en un juicio de responsabilidades.

«Siempre hemos dicho, la señora Jeanine es una presa política y se la ha maltratado. La Justicia está cambiando. Vienen tiempos de cambio y eso es bueno», señaló.

«Yo también estoy con procesos de igual similitud y espero que se haga justicia, que ya la Justicia deje de ser una manipulación para perseguir al opositor», afirmó en su programa «El Negro en la Calle 2.5» que se difunde por Youtube.

Según Arias, la expresidenta Añez tiene que ser tratada como expresidenta «y no ser ignorada».

Puso en el debate público los casos del excívico potosino Marco Pumari y del gobernador Luis Fernando Camacho.

Pero además se refirió al proceso contra el exprefecto Leopoldo Fernández, quien estuvo preso durante 11 años por el caso Porvenir, que, según su opinión, ameritaba otro tratamiento.

«Mire, quién le devuelve 11 años de prisión, cuatro en su casa y siete en la cárcel, a Leopoldo Fernández. ¿Quién?», se cuestionó.

En esa línea, Arias señaló que enfrenta 20 juicios. «Basta que la Justicia sea usada para fines eminentemente políticos», afirmó, cita AMUN.