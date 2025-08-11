José Antonio Kast lidera la carrera presidencial chilena

El candidato republicano se impuso sobre la postulante oficialista Jeannette Jara en dos encuestas

El líder del Partido Republicano -parte de la “nueva derecha” chilena-, José Antonio Kast, se impuso este domingo en dos de las más importantes encuestas por sobre la candidata oficialista Jeannette Jara, liderando así por segunda semana consecutiva la carrera presidencial chilena que finaliza el 16 de noviembre próximo.

De acuerdo a la última entrega de Plaza Pública Cadem, publicada la noche de este domingo, Kast se alzó con el 28% de las preferencias, seguido de la militante comunista con el 26%. Más abajo les sigue la carta de Chile Vamos -la “derecha tradicional”, Evelyn Matthei (16%); el líder del PDG, Franco Parisi (12%); el timonel libertario Johannes Kaiser (5%); el independiente Marco Enríquez-Ominami (2%) y el expresidente del fútbol chileno, Harold Mayne Nicholls, con el 1% de las expectativas de voto.

El republicano también lidera el mas que probable escenario de segunda vuelta, con un 48% (-1 punto respecto a la semana pasada), mientras que la exministra de Trabajo del Gobierno de Gabriel Boric lograría solo el 34% (-3 puntos) de los votos. Un 18% respondió, eso sí, que aún no sabe a quién le dará su sufragio.

Por otra parte, en el ítem “Preferencia Presidencial Espontánea”, Kast se erigió con el 25% v/s un 24% de Jara. En el tercer lugar aparece esta vez Parisi (11%), seguido por Matthei (9%) y Kaiser (4%).

Mientras tanto, ante la pregunta “¿Quién cree usted que será el próximo presidente de Chile?”, José Antonio Kast se mantiene a la cabeza con un 39%, seguido de Jara (25%), Matthei (8%), Parisi (7%) y Kaiser (3%).

Finalmente, la encuesta arrojó que la aprobación del presidente Gabriel Boric aumentó 3 puntos respecto de la semana pasada y se instaló en un 35%.

Kast y Jara disputan palmo a palmo la carrera presidencial.

Panel Ciudadano UDD

En paralelo, la entrega dominical de Panel Ciudadano UDD ratificó la tendencia mostrada por Cadem. Según el sondeo, que se llevó a cabo los pasados 7 y 8 de agosto y fue elaborado en base al sistema de “lista cerrada”, Kast aparece con el 28% de las preferencias (-1), seguido por Jara (26% -1) y Matthei con un 15%, un punto más que la semana pasada.

En la cuarta posición aparecen Franco Parisi (8% +1); Johannes Kaiser (7% -1); Harold Mayne-Nicholls (2% +1) y Marco Enríquez-Ominami y el ultraizquierdista Eduardo Artés, ambos con el 1% de las intenciones de voto.

En este caso, el 6% de los entrevistados respondió que aún no ha decidido por quién votar, mientras que el 5% sostuvo que votará nulo o simplemente no asistirá a las urnas en dicha jornada.

En un posible escenario de segunda vuelta, el sondeo reveló que Jeannette Jara no superaría a Kast ni a Matthei, logrando solo el 32% de las preferecias contra un 50% de Kast, y un 32% frente a la exalcaldesa de Providencia, quien alcanzaría el 44% de los votos.