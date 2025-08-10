José Luis Lupo, candidato a la Vicepresidencia por Unidad, visita la fiesta de Urkupiña

Fuente: Unitel

El candidato a la Vicepresidencia por alianza Unidad, José Luis Lupo, visitó este domingo la festividad de la virgen de Urkupiña, en Quillacollo, Cochabamba.

El vicepresidenciable llegó a la festividad junto con varios seguidores de esa fórmnula y presenció la misa central en honor a la virgen, que se celebró en el atrio de la plaza donde está el templo de San Ildefonso.

Lupo también ingresó al templo para visitar la imagen de “mamita” de Urkupiña, antes de la procesión que recorrió las calles del municipio quillacolleño.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Lupo no fue el único candidato que llegó este domingo a la festividad. También se vio al presidenciable de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa y algunos postulantes al Legislativo.

La alianza Unidad cerró el viernes campaña en Santa Cruz y el pasado viernes en la ciudad de Cochabamba.