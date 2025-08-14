Jóvenes tarijeños, el nuevo rostro del VIH en el departamento

A inicios del mes de julio el Sedes había reportado 44 nuevos casos de VIH en Tarija. La Asamblea Legislativa Departamental busca impulsar un Observatorio

A inicios del mes de julio el Servicio Departamental de Salud (Sedes) había reportado 44 nuevos casos de VIH en el departamento de Tarija, sin embargo, lo llamativo de estas cifras, es que existen pacientes desde los 16 años. Frente a este escenario, desde la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) buscan impulsar tareas de prevención, además de implementar un Observatorio de VIH-Sida para hacer seguimiento de cuáles son las causas y consecuencias sociales de esta enfermedad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La asambleísta departamental, Delia García, manifestó que en años anteriores la incidencia de casos se daba en personas adultas de 35 años, pero ahora ha quedado en evidencia que jóvenes de 18 años son los más afectados.

García manifestó que el 25 de agosto tienen previsto llevar adelante una reunión interinstitucional, no solamente para abordar temas de prevención, sino también para conocer la realidad en regiones fronterizas como Bermejo, Yacuiba y Villa Montes, que al ser zonas fronterizas están registrando un mayor número de personas contagiadas, lo que hace suponer que la enfermedad está siendo importada.

La autoridad adelantó que en este encuentro se brindará un reporte pormenorizado sobre los casos que hay en cada municipio, las edades con mayor incidencia, cuáles son las regiones que tienen más pacientes.

García advirtió que información preliminar pone a municipios fronterizos entre los que más casos positivos han registrado, entre ellos Yacuiba, Bermejo, Villa Montes y recién Cercado.

“Pero esto no hace que Cercado esté tranquilo, sino más bien que se tenga que redoblar las tareas de prevención en las unidades educativas y universidades”, refirió.