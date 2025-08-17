Juan Pablo Velasco vota y dice que Bolivia necesita un cambio; estuvo acompañado de Tuto Quiroga

Juan Pablo Velasco estuvo en el recinto acompañado de su candidato a presidente, Jorge Tuto Quiroga y dijo que “Bolivia necesita democracia, un cambio”.

Fuente: Unitel

El candidato a la Vicepresidencia por alianza Libre, Juan Pablo Velasco votó en una unidad educativa de Santa Cruz de la Sierra poco después de las 8:00. Llegó al recinto acompañado de su candidato a Presidente, Jorge Tuto Quiroga.

Antes de emitir su voto, señaló que “Bolivia necesita democracia, necesita un cambio”.

[Foto: Silvia Montero- UNITEL] / Velasco votó poco después de las 8:00

Además, remarcó que es necesario que la población cumpla con su derecho y deber de votar.

En esta línea, dijo que espera que sea una jornada en paz, que permita a la población disfrutar de una fiesta democrática.

A su vez, Quiroga adelantó que votará en una unidad educativa de La Paz cerca del mediodía, donde también esperará los resultados preliminares de las elecciones en horas de la tarde.

En el recinto electoral estuvo acompañado también por el candidato a primer senador por Santa Cruz, Branko Marinkovic.