Jubilados esperan que el PDC cumpla propuesta de incrementar la renta

Fuente: La Razón

Rodolfo Ayala, dirigente de la Confederación de Jubilados de Bolivia, se pronunció sobre la sorpresiva victoria en la primera vuelta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en el proceso electoral que se realizó el domingo.

Por ello, pidió a los candidatos de ese partido que cumplan, en caso de ganar la segunda vuelta, con su compromiso de incrementar la renta dignidad hasta Bs 2.000 para aquellos que no reciben ninguna pensión y Bs 1.000 mensuales para aquellos jubilados que reciben una renta menor a Bs 3.000.

“Veremos de dónde sacan la plata (…), pero tiene que hacer cumplimiento, porque ha sido una promesa, un compromiso político. Por lo tanto, esperamos que esa propuesta salga adelante”, afirmó Ayala en conferencia de prensa.

Jubilados

De acuerdo con el candidato a la Vicepresidencia del PDC, Edman Lara, ese incremento se logrará eliminando la renta vitalicia de los expresidentes y también eliminando los salarios y viáticos de los diputados supraestatales.

Actualmente, la renta dignidad es de Bs 350 mensuales para aquellos que no reciben pensión y Bs 300 al mes para aquellos que sí reciben una renta. Entonces, la propuesta del PDC contempla un incremento considerable en relación a los montos actuales.

Ayala aseguró que, hoy por hoy, son aproximadamente 1,4 millones de bolivianos que se benefician de la renta dignidad. En ese marco, pidió que se realice un análisis técnico para observar la viabilidad de la propuesta del PDC.

“El presidente que ingrese tiene que empezar a hacer una negociación con nuestra confederación, porque nosotros estamos preparando una nueva ley de pensiones que beneficie a todos”, indicó.

Por ello, el dirigente exhortó a realizar un criterio exacto y mantener reuniones y diálogos constantes para identificar la viabilidad del incremento.

En criterio del PDC, las personas de la tercera edad “no viven, sobreviven”, motivo por el que aumentar la renta es una de sus propuestas más fuertes.