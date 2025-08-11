La Asamblea del Pueblo Guaraní bloquea ruta a Charagua

Santa Cruz. Los guaraníes optaron por bloquear la ruta a Charagua como medida de presión para las autoridades nacionales. Entre las demandas figuran pago de planillas, firma de convenios, dotación de ítems de salud, electrificación y reparación de carreteras.

Carolina Galarza Villagran

Fuente: eldeber.com.bo

Este lunes, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Charagua Norte, que agrupa a 31 comunidades de la Autonomía Indígena Originario Campesina de Charagua Iyambae, inició un bloqueo de la carretera de Charagua como medida de presión para que el Gobierno central cumpla con una serie de compromisos pendientes en materia de educación, salud, electrificación e infraestructura vial.

De acuerdo con el Voto Resolutivo N° 0010/2025, emitido el 8 de agosto, la organización demanda el pago inmediato de planillas adeudadas del proyecto de construcción de la Unidad Educativa Manuel Arias Vaca en Charagua Iyambae, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. También exigen la firma de convenios para viabilizar obras ya registradas desde 2024, como canchas polifuncionales con tinglado y graderías en distintas unidades educativas de la región.

En el área de salud, denuncian el incumplimiento en la dotación de ítems comprometidos por el Ministerio de Salud y solicitan la reposición de personal médico y de enfermería, además de un ítem de odontología para la comunidad El Espino.

Otro de los puntos críticos es el mantenimiento y rehabilitación del tramo carretero Abapó–El Espino, que forma parte de la Ruta 36 y conecta el norte con el sur de la provincia Cordillera. A esto se suma la falta de electrificación rural en comunidades como Itayovai, Los Bordos, Quebracho, Estación Aymiri, San José Obrero, Yaguarenda e Iyambae, lo que genera retrasos y afecta la calidad de vida de sus habitantes.

La APG Charagua Norte declaró estado de emergencia y anunció que el bloqueo, iniciado a las 00:00 de este lunes 11 de agosto, se mantendrá hasta obtener respuestas concretas. La medida podría radicalizarse en caso de que las autoridades nacionales no atiendan de forma inmediata las demandas planteadas.

Comunidad El Espino

Asimismo, los comunarios de El Espino, del municipio de Charagua, han decidido unirse a este bloqueo de la carretera F36. La comunidad evita el paso a Camiri, Villamontes y Yacuiba. Sin embargo, en la Terminal Bimodal están llegando con normalidad los buses (hasta el cierre de esta nota).

El Espino le exige al gobierno nacional la conclusión de obras en el modulo educativo.