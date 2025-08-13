La campaña llegó a los barrios y movilizó ayuda con capacitación

Talleres, ollas comunes, brigadas médicas y actos de beneficencia llegaron a los vecinos de diferentes circunscripciones.
En cada elección, los barrios se llenan de promesas y regalos. El vecino de pronto ve su puerta tocada por candidatos sonrientes, que llegan con poleras, gorras y banderas. Pero también hay brigadas médicas, ollas comunes, atención veterinaria, bolsas de víveres, cursos de capacitación y algunos afortunados consiguen hasta un techo, para resguardarse de las inclemencias del tiempo.
No es solo el valor del obsequio, sino el gesto que despierta una ilusión de cercanía y atención. Para muchos, esos regalos se convierten en un alivio real en tiempos de necesidad. La campaña se transforma en un puente momentáneo entre la política y la gente, en el que el vecino se siente reconocido y beneficiado.