La campaña llegó a los barrios y movilizó ayuda con capacitación

Talleres, ollas comunes, brigadas médicas y actos de beneficencia llegaron a los vecinos de diferentes circunscripciones.

Freddy Lacio Fernández

Fuente: eldeber.com.bo

En cada elección, los barrios se llenan de promesas y regalos. El vecino de pronto ve su puerta tocada por candidatos sonrientes, que llegan con poleras, gorras y banderas. Pero también hay brigadas médicas, ollas comunes, atención veterinaria, bolsas de víveres, cursos de capacitación y algunos afortunados consiguen hasta un techo, para resguardarse de las inclemencias del tiempo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Andrés Romero, candidato a diputado por alianza Unidad, realizó más de 100 ollas comunes

No es solo el valor del obsequio, sino el gesto que despierta una ilusión de cercanía y atención. Para muchos, esos regalos se convierten en un alivio real en tiempos de necesidad. La campaña se transforma en un puente momentáneo entre la política y la gente, en el que el vecino se siente reconocido y beneficiado.

Mariana Sarabia, candidata de Alianza Popular, en contacto con vecinos de Pampa de la Isla

La candidata Glenda Aguilera, acompañada de la dirigente Desirée Bravo, en un curso de pizza en La Pampa.



Alianza Unidad desplegó brigadas veterinarias en varios puntos de la ciudad, para atención gratuita de animales