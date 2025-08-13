La Casa Blanca se adhiere a la campaña para otorgarle el Nobel de la Paz a Trump

Fuente: https://actualidad.rt.com

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca en redes como Truth Social y X han publicado una imagen combinada de una medalla del Premio Nobel de la Paz y del presidente Donald Trump pronunciando un discurso desde la tribuna de la OTAN.

La imagen cita también los nombres de varios jefes de Estado y de gobierno que propusieron la candidatura del líder estadounidense para recibir el galardón. Los primeros ministros de Israel, Benjamín Netanyahu, y de Armenia, Nikol Pashinián, los presidentes de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, de Camboya, Hun Manet, y de Gabón, Oligui Nguema, destacan entre los mencionados.

«El presidente Donald J. Trump es el presidente de PAZ», señala la publicación, sin aportar más detalles.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante la reciente cumbre de la OTAN en La Haya en junio pasado, el mandatario estadounidense declaró que sopesaba devolver su antiguo nombre de Departamento de Guerra al Pentágono, que actualmente se denomina, de forma «políticamente correcta», de Defensa. «Tal vez debamos llamarlo así [como antes] por un par de semanas, porque nos sentimos como guerreros», sugirió.

Además, en junio, Trump ordenó varios ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán, que describió como «de los más exitosos de la historia», afirmando que consiguieron la «destrucción total» del programa nuclear iraní. Tras el «éxito militar espectacular» de los primeros bombardeos, el mandatario amenazó con más ataques y advirtió que «habrá paz o habrá tragedia» para Teherán y algo «mucho mayor» de lo que se había visto.

Poco después, Trump sostuvo que había resuelto «el problema de la OTAN» al conseguir que los demás países miembros aumentaran su participación en el presupuesto de la alianza subiendo su gasto militar del 2 % al 5 % de sus productos internos brutos.

La semana pasada, los líderes de Armenia y Azerbaiyán propusieron otorgarle el galardón al presidente de EE.UU. tras una reunión trilateral en la que Alíyev y Pashinián se apretaron las manos y firmaron una declaración conjunta sobre la futura resolución definitiva de su disputa territorial. «Creo que el presidente Trump se merece el Premio Nobel de la Paz. Lo defenderemos. Y lo promoveremos», dijo el primer ministro armenio.

Asimismo, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, presentó el 7 de agosto al Comité organizador del Premio Nobel una carta con la misma candidatura, en la que alabó la «extraordinaria capacidad política» de Trump, afirmando que «evitó un conflicto potencialmente devastador» al negociar un alto el fuego entre el país asiático y la vecina Tailandia.