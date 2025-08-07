La cifra de los mineros fallecidos este año se dispara a 74 en Potosí

Marbin Valda Angulo

La inseguridad laboral en los yacimientos mineros del Departamento de Potosí sigue cobrando vidas. Con la muerte de dos jóvenes trabajadores en cooperativas mineras de Tupiza y otro en Potosí, la cifra de fallecidos en lo que va del año asciende a 74, según datos policiales. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes que trabajan en condiciones precarias, sin medidas efectivas de protección.

El 1 de agosto, Limbert Gareca Chambi, de 23 años, perdió la vida tras caer más de 150 metros al interior de un socavón perteneciente a la Cooperativa Minera Río San Juan del Oro. El trágico hecho ocurrió mientras realizaba tareas de extracción de mineral. Fueron sus propios compañeros quienes rescataron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue del hospital de Tupiza.

Un día después, el 2 de agosto, Juan Carlos Llanos, de tan solo 21 años, murió tras la detonación de cargas de dinamita en interior mina, en un yacimiento de la Cooperativa Unificada. Según el reporte del teniente Marco Antonio Machicado, de la División de Personas y Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el joven activó los explosivos, pero no logró salir a tiempo. “Se hizo ganar con los explosivos”, lamentó el oficial.