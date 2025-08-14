La dictadura de Nicolás Maduro detuvo a la activista Rusbelia Astudillo, defensora de los jubilados

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que fue interceptada por sujetos desconocidos en Caracas

Rusbelia Astudillo

Fuente: infobae.com

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció la detención arbitraria de la abogada Rusbelia Astudillo, identificada como activista por los derechos de los jubilados y consultora de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales de Venezuela (FNTJ).

Según el comunicado difundido en la red social X, “el hecho ocurrió la tarde del miércoles 13 de agosto, cuando fue interceptada por sujetos desconocidos en el sector Terrazas del Club Hípico (sureste de Caracas), sin mostrar orden judicial ni informar el motivo de la detención».

La organización también informó que, hasta el momento, se desconoce el paradero de Astudillo.

El comunicado señala que “se trata de otra mujer adulta mayor que se suma a la larga lista de personas detenidas por razones políticas en Venezuela, víctimas de un patrón de hostigamiento y persecución que vulnera derechos fundamentales, y que denota la política de ‘puerta giratoria’ del estado venezolano».

El mensaje del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en X

La ONG exigió a las autoridades informar de inmediato sobre el lugar de reclusión de Astudillo, garantizar su integridad física, emocional y psicológica, permitir el acceso a sus familiares, abogados de confianza y atención médica, además de respetar sus derechos al debido proceso.

Por otra parte, la activista de la ONG SurGentes, Martha Grajales, fue excarcelada el martes tras recibir una medida sustitutiva, de acuerdo con información de su esposo, Antonio González.

En un video divulgado en Instagram, González indicó que Grajales recibió la medida aproximadamente a las 21:00 hora local del martes (1:00 GMT del miércoles).

Martha Grajales

González, miembro también de SurGentes, afirmó que su esposa enfrenta cargos por presuntos delitos de conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir, que, según sus palabras, son de “gravísimo talante” y que ella “no cometió”.

Grajales resultó detenida el pasado viernes luego de participar en un acto frente a la sede principal de la ONU en Caracas, en rechazo a las agresiones sufridas por familiares de presos políticos que realizaban una vigilia en el exterior del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).