La Paz: Ante protestas de trabajadores del relleno sanitario, Alcaldía señala que se garantiza la estabilidad laboral

El director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, invitó a la dirigencia de los movilizados, que bloquean el ingreso de los camiones al depósito, a instalar otra mesa de diálogo.

La Alcaldía de La Paz garantizó este viernes la estabilidad laboral de los trabajadores del relleno sanitario de Sak’a Churu hasta la gestión 2026.

“Queremos informar categóricamente que la estabilidad laboral de todos los trabajadores del relleno sanitario está garantizada conforme a la ley”, enfatizó este viernes el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos.

Puso en mesa el recorte de personal administrativo que según su versión tiene el objetivo de garantizar el salario del sector.

Barrientos dijo que “hace 10 días se firmó un acta donde se tenía que firmar una adenda, que ya se lo hizo hace dos días”.

Explicó que “se quedó para este viernes que se firmaría los contratos desde el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre”. “Esos contratos están listos”, anunció.

Además, Barrientos señaló que se garantizan los contratos para 2026 con una cláusula.

Los trabajadores del relleno sanitario de Sak’a Churu bloquean el ingreso al relleno sanitario que usa La Paz, lo que ha frenado la recolección de desechos.

De forma paralela, sus familias se sumaron a la protesta y hasta este mediodía bloquean los accesos al Palacio Consistorial.

Basura

El director de la Autoridad Municipal Ambiental, Juan Pablo Saavedra, explicó que el plan de recojo de residuos sólidos enfrentó un problema el jueves, pero aseguró que el servicio está vigente.

“Se ha procedido a embolsar la basura y colocarla en diferentes puntos, por eso estamos esperando que se abra el relleno para poder ingresar”, dijo.