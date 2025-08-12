VIVO La Paz: Arranca el segundo debate presidencial con solo tres candidatos y cinco ausentes

Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), Manfred Reyes Villa (APB Súmate), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), y Jhonny Fernández (Alianza Pueblo) son los que faltaron al debate organizado por el TSE.

El segundo debate nacional entre candidatos presidenciales inició cerca a las 20.30 en la ciudad de El Alto con la presencia de solo tres postulantes: Rodrigo Paz (PDC), Eduardo Del Castillo (Movimiento Al Socialismo) y Pavel Aracena (ADN). En contraste, cinco aspirantes a la presidencia no están en el evento: Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre), Manfred Reyes Villa (APB Súmate), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), y Jhonny Fernández (Alianza Pueblo).

El encuentro se desarrolla en los estudios del canal RTP, en la ciudad de El Alto, y es transmitido en vivo para todo el país, con la organización del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En la primera parte del evento, que se desarrolló en Santa Cruz el 1 de agosto, habían participado los ocho candidatos y fue transmitido por dos cadenas de televisión: la red Uno y la red Unitel. En ese entonces, el debate tuvo lugar en un hotel de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El objetivo principal es que la ciudadanía tome una decisión informada el día de las elecciones, al momento de ejercer su derecho al sufragio.