La Paz: Cuatro fallecidos y dos niños heridos luego que un vehículo se embarrancara en Charazani

“Se trataría de un automóvil que se habría embarrancado aproximadamente 200 metros, resultando de este hecho cuatro personas fallecidas y también se tiene dos menores de edad que han resultado heridos”, señaló el coronel Gunther Agudo, comandante departamental.

Desde el Comando Departamental informaron que fue personal de la Policía Rural y Fronteriza quien recibió la alerta de que un motorizado particular se precipitó al menos 200 metros en inmediaciones de la comunidad Inca Roca aproximadamente a las 16:00 horas.

Un accidente fatal se registró el jueves luego que un vehículo se embarrancara en el municipio de Charazani, La Paz, provocando la muerte de cuatro personas y dejando a dos menores de edad heridos.

Una vez se produjo la intervención, los niños afectados fueron trasladados hasta un centro médico de Charazani, donde actualmente son atendidos.

Según la información que maneja la Policía, el siniestro pudo haberse provocado debido a una falla humana por parte del conductor de este vehículo.

“Inicialmente se conoce es que el conductor de ese vehículo habría tenido una falta de precaución en lo referente a la conducción, ya que es un sector bastante sinuoso, sin embargo ya el proceso investigativo se ha iniciado”, aclaró.

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a la morgue para que se procesa a realizar la autopsia correspondiente que determine las causas exactas de los decesos.