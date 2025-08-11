La Paz: Ocho días de conflicto por la basura, bloqueo en Sak’a Churu agrava la crisis sanitaria

El bloqueo en el botadero es protagonizado por 60 trabajadores.

Video: RTP

eju.tv

Hoy se cumplen ocho días desde el inicio de los conflictos por la basura en La Paz, que mantienen bloqueado el acceso al relleno sanitario de Sacachuru y han provocado que la ciudad se llene de desechos. El diálogo entre las partes permanece en cuarto intermedio desde el viernes.

La acumulación de basura es más notoria en los alrededores de los principales centros de abasto, donde los olores fétidos se intensifican y representan un riesgo para la salud pública.

La Alcaldía paceña anunció la implementación de Alianzas Público-Privadas (APP) en varios servicios municipales, incluida la disposición final de residuos en Sacachuru. Según los movilizados, esta medida implicaría el despido de un número determinado de trabajadores municipales para que la empresa adjudicada opere con su propio personal.

Por su parte, la población lamenta el incremento de la contaminación en las calles de la sede de Gobierno. El alcalde Iván Arias calificó la protesta como “injustificada” y lamentó que “un reducido grupo afecte a toda la población”. De acuerdo con el reporte de la periodista de RTP, hace más de cinco días que no se recoge la basura en varios sectores de la ciudad.