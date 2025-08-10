La Paz: Samuel obtiene el primer lugar en la Gran Encuesta Nacional

La población paceña fue consultada de manera presencial por Captura Consulting entre el 27 de julio y 3 de agosto.

Fuente: Red Uno

El candidato Samuel obtuvo el mayor apoyo en el departamento de La Paz con el 18,6%, según la Gran Encuesta Nacional de intención de votos presentada por UNO DECIDE rumbo a las elecciones generales 2025 que se realizarán este próximo 17 de agosto.

El segundo puesto lo ocupó Jorge Tuto Quiroga con un 12,9% por encima del candidato Rodrigo Paz, quien obtuvo el tercer lugar con un 10,1%.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el cuarto lugar aparece Manfred Reyes Villa con 7,2%, seguido por Andrónico Rodríguez con 6,6%.

Más atrás aparecen Jhonny Fernández y Eduardo Del Castillo, con 3,9% y 3,5% respectivamente. Después aparecen Pavel Aracena con 2,1% y Eva Copa con 0%.

Entre votos blancos, nulos e indecisos, suman un 35,2%.