La Paz: Vecinos denuncian el secuestro de un joven en la zona de Villa El Carmen

eju.tv / Video: Vecinos de Villa Fátima

Vecinos de la zona Villa El Carmen, en la ciudad de La Paz, denunciaron este martes por la noche el secuestro de un joven que se registró en esta jornada pasada las 19.00 horas, en la calle 9-B, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad que hay en las casas aledañas. El caso es investigado por la Policía.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad de uno de los inmuebles particulares, se observa cómo la víctima, que vestía pantalón corto, y que caminaba por la calle donde ocurrió el hecho, es interceptada por tres personas uniformadas con trajes blancos, gorras y barbijos. Los sujetos lo reducen a golpes y lo introducen a la fuerza en una furgoneta, abriendo la puerta lateral para encerrarlo en la parte trasera antes de huir con rumbo desconocido.

El caso generó alarma entre los vecinos, quienes hicieron pública la grabación. Por el caso, la Policía se desplazó hasta la calle donde se registró el hecho y abrió una investigación para identificar a los responsables, así como para dar con el paradero del joven secuestrado.

Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre los posibles móviles del rapto. Se espera el reporte oficial de las autoridades.