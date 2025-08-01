La Paz y Santa Cruz son los departamentos con más peso en la recaudación tributaria nacional  

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que La Paz y Santa Cruz son los departamentos de Bolivia con más peso en la recaudación tributaria de Mercado Interno (MI), a julio de 2025, con la participación del 41,6% y el 37,9%, respectivamente, seguidas de Cochabamba y Potosí con el 10,9% y el 4%.

El presidente del SIN, Mario Cazón, complementó en una conferencia de prensa en Sucre que la participación de Chuquisaca fue del 2%; de Tarija, del 1,5%; de Oruro, del 1,3%; de Beni, del 0,8% y de Pando, 0,1%.

“Esto significa —explicó— que cada departamento, en función de la capacidad y de las actividades económicas que se desarrollan en su territorio, aporta al erario público para que estos recursos se inviertan en salud, educación, infraestructura vial y productiva”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad también destacó que en los nueve departamentos de Bolivia hubo crecimiento de la recaudación tributaria en los primeros siete meses de la gestión 2025.

En el departamento de La Paz la recaudación se elevó de Bs8.780,4 millones (a julio 2024) a Bs10.661,4 millones (a julio 2025), con el incremento del 21,4%.

El aporte tributario del departamento de Santa Cruz creció de Bs8.147,6 millones (a julio 2024) a Bs9.712,7 millones (a julio 2025), con el crecimiento del 19,2%.

En el departamento de Cochabamba se recaudó Bs2.344,5 millones (a julio 2024) y Bs2.793,1 millones (a julio 2025), con el incremento del 19,1%.

El departamento de Potosí aportó Bs990,7 millones (a julio 2024) y Bs1.024,9 millones (a julio 2025), con el crecimiento del 3,5%.

En el departamento de Tarija se recaudó Bs327,6 millones (a julio 2024) y Bs374,4 millones (a julio 2025), con el incremento del 14,3%.

El departamento de Oruro aportó Bs275,4 millones (a julio 2024) y Bs331,3 millones (a julio 2025), con el crecimiento del 20,3%.

En el departamento de Chuquisaca se recaudó Bs419,4 millones (a julio 2024) y Bs509,2 millones (a julio 2025), con el incremento del 21,4%.

Beni aportó Bs152,5 millones (a julio 2024) y Bs200,9 millones (a julio 2025), con el crecimiento porcentual positivo del 31,7%.

Pando aportó Bs19,3 millones (a julio 2024) y Bs22 millones (a julio 2025), con el incremento del 14%.

Fuente: UNICOM SIN