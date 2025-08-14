La Paz y Uyuni reunieron a expertos internacionales en la industria de química básica

Expertos internacionales, empresas y autoridades se reunieron en la Conferencia Técnica y Productiva de Industrias Básicas de Química (IBQ), que se desarrolló en las ciudades de La Paz y Uyuni, el martes y miércoles pasado, informó el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

Mediante sus redes sociales, el Sedem señaló este jueves que el evento reunió a especialistas, empresas y autoridades nacionales “para fortalecer la cadena productiva de insumos químicos estratégicos”.

Se contó con la presencia del viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, y de la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García, quienes resaltaron la importancia de la cooperación y el intercambio de conocimientos.

En la oportunidad, los expertos nacionales e internacionales abordaron la producción de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de calcio y carbonato de sodio, promoviendo experiencias y alianzas estratégicas.

El sector de química básica es una actividad industrial y económica que utiliza materias primas básicas para la elaboración de productos intermedios que también pueden servir de materia prima para otras industrias.

Los insumos de la química básica son esenciales para la elaboración de productos con valor agregado y nacen de un proceso de transformación química. Posteriormente, con la adición de diferentes compuestos y mediante procesos fisicoquímicos se obtienen los productos industriales requeridos.

La industria nacional importa aproximadamente el 79% de los insumos que emplea para los procesos industriales, según datos oficiales.

