La Policía argentina descubre finca que era usada para contrabando desde Bolivia

Un operativo de la Gendarmería Nacional de Argentina permitió descubrir una finca en Salta. Ésta Tenía una desembocadura en el río Bermejo. Era utilizada como vía para el contrabando desde Bolivia hacia el vecino país.

Según el reporte de la Gendarmería, 11 personas quedaron detenidas durante la intervención, aunque no se precisa sus nacionalidades.

Personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Orán, junto al Escuadrón 20 y a otras Unidades de la Fuerza, efectuaron el registro simultáneo de cuatro inmuebles. Entre ellos, una finca, un predio y dos viviendas, en la localidad de Aguas Blancas, en Salta.

También se realizaron operativos en los barrios Caballito y Los Lapachos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Gendarmería Nacional detalló que la investigación, con intervención de la Fiscalía Federal de Orán, comenzó por la presunta facilitación de contrabando de importación.

En la pesquisa se determinó la presencia de personas involucradas que cobrarían el acceso a la finca ubicada sobre la Ruta Nacional 50 y a un camino que accede a la orilla del río Bermejo, en Tarija, Bolivia.

MERCADERÍA

Estos sectores eran utilizados para cargar diversas mercaderías desde Bolivia. Asimismo, se detectaron vehículos particulares de distintos portes con sus conductores a bordo.

“Como resultado de los allanamientos, con apoyo del personal de la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina y de ARCA-Aduana, se logró la detención de once personas”, señala la nota de la Gendarmería.

A su vez, se secuestraron vehículos de distintos portes, entre autos y camiones, mercadería de origen extranjero valuada $us 100.000.000, dinero en efectivo, entre otros.