La Policía confirma signos de violencia en los cuerpos hallados en un domicilio de la zona norte

Santa Cruz. También confirmaron que hay cuatro arrestados y el hecho fue registrado la noche del martes, en la avenida Los Cusis, barrio Petrolero Norte.

Lourdes Molina Rea

El comandante Departamental de la Policía, Rolando Rojas, confirmó que los cuerpos sin vida encontrados en un domicilio de la zona norte presentaban signos de violencia. Asimismo aclaró que el hecho se registró la noche del martes.

«Ayer (martes) en la noche, por inmediaciones de la avenida Los Cusis (barrio Petrolero Norte), se levantaron tres cuerpos sin vida, personas que habían perdido la vida de manera violenta», explicó Rojas, ante los medios de comunicación este miércoles.

Asimismo, el comandante sostuvo que los fallecidos fueron remitidos a la morgue, para la respectiva autopsia y que el caso está en proceso de investigación.

«Se observó heridas en el cuerpo de los fallecidos; pero no tenemos reporte de desaparecidos de estas personas«, dijo el uniformado, a tiempo de aclarar que por este caso hay cuatro personas en calidad de arrestadas.

La versión del comandante fue confirmada por el director de la Felcc, Gustavo Astilla, quien además resaltó que se analiza la nacionalidad de las tres víctimas fatales.

De manera extraoficial, se conoció que dos de los tres cuerpos encontrados estaban envueltos con bolsa negra y cinta de embalaje; aparentemente estaban listos para ser enterrados o desaparecidos.

Un vecino del domicilio donde ocurrió el hecho de sangre aseguró haber escuchado gritos y hasta detonaciones de armas de fuego; sin embargo los guardias afirman que solo se escuchó música en alto volumen en esa casa y algunas discusiones, pero nada más.

Entre las hipótesis que maneja la Policía está un posible ajuste de cuentas por narcotráfico, dadas las condiciones en las que fueron encontrados los tres cuerpos.