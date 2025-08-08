La Policía garantiza las elecciones en el Chapare

La medida busca frenar cualquier intento de boicot, como el advertido semanas atrás por la dirigente evista, Ruth Nina, quien aseguró en un ampliado en Lauca Ñ que “el TSE y el Gobierno en vez de contar votos, va a contar muertos”.

eju.tv

La Policía desplegó operativos especiales en zonas conflictivas del país, entre ellas el Chapare, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las elecciones generales del próximo 17 de agosto. Así lo informó el comandante general de la institución, Augusto Russo, quien afirmó que ya se coordinaron acciones con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar una jornada electoral sin incidentes.

“Se han reforzado servicios policiales respecto a las elecciones. Estamos a nueve días del 17 de agosto para que la población boliviana asista a este evento electoral”, declaró Russo en una conferencia de prensa y agregó que los operativos ya están en marcha en puntos estratégicos de “atención prioritaria”.

El jefe policial detalló que los comandos departamentales y las autoridades electorales ejecutan planes conjuntos para garantizar que ninguna actividad logística quede desatendida.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La Policía ha generado los planes y órdenes de operaciones correspondientes (…) con la finalidad de que ninguna actividad quede pendiente”, agregó Russo.

En cuanto al Chapare, región que en las últimas semanas fue escenario de amenazas de sabotaje por parte de sectores evistas, Russo confirmó que la capacitación a jurados electorales concluyó sin reportes de violencia.

“No se han reportado novedades, no ha habido dificultades y estamos entendiendo de que estas actividades están siendo absolutamente normales”, complementó el jefe policial.

La medida busca frenar cualquier intento de boicot, como el advertido semanas atrás por la dirigente evista, Ruth Nina, quien aseguró en un ampliado en Lauca Ñ que “el TSE y el Gobierno en vez de contar votos, va a contar muertos”.