La punta en juego: Always quiere igualar al Tigre

El equipo alteño recibe a Nacional Potosí con la mira puesta en The Strongest, líder del campeonato con tres puntos de ventaja

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Always Ready tiene una cita clave este lunes (17:30) ante Nacional Potosí, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, en el cierre de la fecha 16 del torneo todos contra todos. Los millonarios necesitan ganar para alcanzar a The Strongest en la cima del campeonato y mantener viva la lucha por el título.

Los dirigidos por Julio César Baldivieso están obligados a sumar de a tres, luego de que el Tigre derrotara el domingo a Blooming por 3-2 y se afirmara como único líder con 37 puntos. Always Ready quedó segundo con 34 unidades, por lo que una victoria los colocaría nuevamente en la disputa directa por el primer lugar.

“Vamos a ir paso a paso. Hemos realizado una gran primera rueda, pero aún no ganamos nada”, declaró Baldivieso en la previa del duelo. El técnico busca mantener la calma en un momento decisivo del campeonato, aunque sabe que el margen de error empieza a reducirse.

El equipo de la banda roja terminó la primera mitad del torneo como el más goleador, con 49 tantos a favor. Para fortalecer ese poder ofensivo, la dirigencia reforzó el plantel con los delanteros Enrique Triverio (ex The Strongest) y Héctor Badilla (ex Wilstermann), quienes podrían debutar este lunes.

Por su parte, Nacional Potosí, ahora bajo el mando del paraguayo Pablo Godoy, viene de una contundente goleada 4-1 sobre Oriente Petrolero, resultado que le permitió escalar posiciones en la tabla hasta llegar a 17 puntos. El equipo potosino tiene un partido pendiente frente a Universitario de Vinto.

El encuentro será dirigido por el árbitro Luis Villarroel, acompañado en las bandas por Carlos Tapia y Josué Soto. El VAR estará a cargo de Carlos Arteaga, en un duelo que promete emociones por lo que hay en juego tanto arriba como en la mitad de la tabla.