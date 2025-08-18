La “reina de la ketamina” se declaró culpable por la sobredosis que mató a Matthew Perry

Perry había sido abierto en entrevistas y en sus memorias sobre sus luchas con la adicción y los esfuerzos por mantenerse sobrio.

Tras la muerte del artista, otras cuatro personas fueron acusadas de graves delitos relacionados con drogas, entre ellas Mark Chavez, un médico de San Diego de 55 años quien se declaró culpable en octubre de 2024 de conspiración para distribuir ketamina.

Varias personas se declararon culpables por la muerte de Matthew Perry. (REUTERS/Mario Anzuoni) Varias personas se declararon culpables por la muerte de Matthew Perry. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Asimismo, el asistente de Perry, Kenneth Iwamasa, quien inyectó al actor la dosis letal de ketamina y también se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina, lo que causó la muerte. Enfrenta hasta 15 años de prisión en su sentencia de noviembre.

Además, otros dos médicos involucrados se declararon culpables como Salvador Plasencia quien aceptó cuatro cargos de distribución de ketamina en julio de 2025.

¿Quién es la “reina de la ketamina”?

Apodada la “reina de la ketamina” por sus clientes, Jasveen Sangha llevaba un estilo de vida glamuroso que exhibía con frecuencia en redes sociales, donde compartía imágenes a bordo de jets privados y en fiestas exclusivas.

Jasveen Sangha mostraba una vida de lujos en redes sociales. (Instagram/Jasveen Sangha) Jasveen Sangha mostraba una vida de lujos en redes sociales. (Instagram/Jasveen Sangha)

Sangha es ciudadana tanto de Estados Unidos como del Reino Unido y llevaba tiempo siendo objeto de investigaciones por parte de las autoridades federales.

Finalmente fue arrestada en agosto de 2024, casi un año después de la muerte de Matthew Perry y desde entonces ha permanecido tras las rejas.

Los fiscales dijeron que Sangha le proporcionó docenas de dosis de drogas peligrosas a pesar de que su lucha contra la adicción había sido ampliamente cubierta en los medios durante años.

En su declaración de culpabilidad, admitió haber mantenido un “centro de distribución de drogas” en su vivienda, donde atendía a clientes de alto perfil. Incluso, la mujer admitió que no solo distribuía ketamina, sino también otras sustancias como Xanax y cocaína.

Jasveen Sangha distribuía varias drogas como cocaína además de la ketamina. (Instagram/Jasveen Sangha) Jasveen Sangha distribuía varias drogas como cocaína además de la ketamina. (Instagram/Jasveen Sangha)

Ahora, la acusada deberá presentar formalmente su declaración de culpabilidad en las próximas semanas ante un juez federal.

Tras ello, se fijará la fecha de la sentencia definitiva. Aunque el máximo de la condena podría alcanzar las cuatro décadas y media de cárcel, expertos legales apuntan a que es posible que la pena final sea menor, dependiendo de factores como la cooperación de Sangha con las autoridades o posibles acuerdos adicionales con la Fiscalía.