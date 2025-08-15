La Verde concentrará desde el 27 de agosto para las dos últimas fechas de Eliminatorias

El 4 y 9 de septiembre la Selección boliviana se enfrentará a Colombia y Brasil, para definir el pase al Mundial de Fútbol.

eju.tv

La Selección boliviana de fútbol comenzará el 27 de agosto sus prácticas para las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

«Tenemos un cronograma de los jugadores que llegarán, lamentablemente algunos se incorporarán directamente en Barranquilla (Colombia) y otros que están fuera del país esperamos tenerlos algunos días para trabajar en La Paz», declaró a la prensa el director técnico de la Verde, Óscar Villegas.

Las prácticas de la Selección comenzarán el miércoles 27 de agosto en la ciudad de La Paz, con prácticas en el Estadio Municipal de El Alto.

El primero de los dos últimos duelos de la clasificatoria se diputará en condición de visitante, ante la Selección Colombia, el 4 de septiembre; en tanto que la última fecha está reservada para el duelo en Villa Ingenio ante Brasil, el martes 9 de septiembre.

La Verde se encuentra en el octavo puesto de la clasificación, con 13 puntos, dos menos que Venezuela, que se sitúa séptima, en puesto de repechaje para acceder a la Copa del Mundo que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.