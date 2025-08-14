Lampe, un muro en la Sudamericana: tres partidos y ni un gol en contra

El arquero de Bolívar volvió a brillar en el 2-0 sobre Cienciano, manteniendo su arco invicto en los tres partidos que disputó por la Copa Sudamericana. La serie se definirá el 20 de junio en Cusco.

Lucas Nazrala

Fuente: eldeber.com.bo

Bolívar dio un paso importante en la Copa Sudamericana tras vencer 2-0 a Cienciano en La Paz, en un duelo donde Carlos Lampe volvió a ser clave bajo los tres palos. El arquero sumó su tercer partido consecutivo sin recibir goles en el certamen internacional, luego de los triunfos ante Palestino (3-0 en la ida y 0-3 en la vuelta) y el reciente resultado frente al cuadro cusqueño.

El balance defensivo de Lampe es impecable: tres juegos, cero goles en contra. Sin embargo, el guardameta no se conforma y sabe que la serie ante Cienciano sigue abierta, ya que la revancha se jugará el miércoles 20 de junio en Cusco (18:00), donde un buen resultado sellaría el pase de Bolívar a los cuartos de final.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Contento por la victoria y porque seguimos sin que nos marquen en estos últimos partidos del torneo internacional. Triste por las lesiones de los compañeros y, en lo personal, un poco fastidioso porque filtré dos pelotas no buenas, pero después creo que tuve un partido muy bueno. El equipo fue muy intenso, presionó muy bien y hay que darle mérito también a ellos”, señaló Lampe tras el partido.

Sobre el rival, el portero advirtió que el marcador no garantiza nada. “Si entraba el tercer gol no estaba cerrada la serie, porque ellos son intensos, atacan mucho y no te dejan circular cómodo la pelota. Fue un partido duro, hace mucho tiempo que no corríamos tanto, pero valió la pena el esfuerzo”, concluyó.