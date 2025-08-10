Leonardo Vargas hace historia y da a Bolivia su primer oro en la Liga Mundial Juvenil de Karate

El karateca ganó cinco combates en Monterrey para ser campeón en la categoría Cadete Kumite masculino 14-15 años -57 kilogramos

Fuente: El Deber

Bolivia subió a lo más alto del podio del Youth League Karate 1 (Liga Mundial Juvenil) con Leonardo Vargas, que superó cada uno de sus cinco combates en la categoría Cadete Kumite masculino 14-15 años -57 kilogramos para conquistar la presea dorada, la primera que suma el país en la historia de este certamen.

Si bien es el primer oro, es la segunda presea que cosecha el país, pues en abril pasado, en la Liga Mundial Juvenil de Guadalajara, España, Manuel Olguín obtuvo el bronce en Cadete Kumite masculino -63 kilogramos.

Este torneo recibe a los mejores karatecas juveniles y en esta ocasión se llevó adelante en Monterrey, México, donde Bolivia acudió con Vargas y su entrenador Ángel Sánchez.

Hacia el oro

Hubo 21 karatecas en su categoría que fueron divididos en dos llaves, una de 11 y la otra de 10, cuyos ganadores se enfrentaron en la gran final para definir al campeón.

Vargas estuvo en la tabla de 11 competidores y en su debut no la tuvo nada fácil, pues enfrentó al principal favorito para ganar el oro, el mexicano Sebastián Fierro, a quien venció tras un disputado enfrentamiento por 2-1.

Luego de eliminar al primer sembrado, en cuartos de final derrotó al peruano Amir Macedo (8-0) y en semifinales se impuso sobre el guatemalteco Juan Roldan (5-0).

En la final de su llave rivalizó con el costarricense Nicolás Jiménez y le ganó por 2-0. Gracias a ese impecable desempeño pasó al combate por la presea dorada, que fue contra el eslovaco Simon Kovacik, ganador de la llave con 10 atletas.

Fue uno de los duelos más parejos de su categoría y la diferencia final fue de solo un punto que fue a favor de Vargas (4-3).

Kovacik se tuvo que conformar con la plata, mientras que los dos bronces fueron para Roldán y para el mexicano Pablo Zermeno.

“Logro histórico”

“Cerramos un capítulo más de nuestra historia con la conquista de la primera medalla de oro para el karate boliviano obtenida en la Liga Mundial Juvenil. Felicitamos a nuestro atleta, su familia y a sus entrenadores Ángel Sánchez y José Lores por este logro histórico para nuestro país y el karate nacional”, dijo Kjarol Herrera, presidente de la Federación Boliviana de Karate.

Agregó que “vamos avanzando firmes con el esfuerzo y apoyo de las familias de nuestros atletas, técnicos, dirigentes, clubes y organizaciones federadas de karate, quienes trabajan día a día para que nuestro país siga escalando posiciones y conquistando triunfos a nivel mundial”.