Litio: Comisión prevé reinstalar este lunes la sesión para tratar contrato con empresa rusa

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados convocó para este lunes 11 de agosto la reinstalación de su sesión ordinaria N°30, interrumpida desde el 9 de julio. En la agenda figura el análisis del contrato de litio con la compañía rusa Uranium One Group.

Según la convocatoria, citada por Unitel, la sesión se desarrollará en el mini hemiciclo de la comisión, en La Paz, con el objetivo de retomar proyectos de ley y correspondencia pendientes.

La reunión anterior fue suspendida luego de que diputados opositores y del ala evista exigieran que la discusión se realice en Potosí, tal como se había acordado previamente.

El contrato con Uranium One Group, al igual que el proyectado con la empresa china CBC, enfrenta observaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que advierte con movilizaciones si el Legislativo avanza en su aprobación.

Comcipo sostiene que estos acuerdos no garantizan beneficios suficientes para el departamento, pese a que Potosí alberga parte de los yacimientos de litio más grandes del mundo, especialmente en el Salar de Uyuni.

El litio es considerado un recurso estratégico para la transición energética global, y su explotación ha generado históricas demandas de regalías y control local por parte de Potosí. Ante la posible aprobación de los contratos, los cívicos advirtieron con reactivar la tensión social en la región.

Fuente: Correo del Sur