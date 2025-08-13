Lora avanza a los cuartos de final de los Juegos Panamericanos Junior

Superó dos rondas en el evento que se disputa en Asunción, donde los otros cuatro tenistas nacionales quedaron en el camino tras dar batalla

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

Santiago Lora accedió a los cuartos de final en singles de los juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay, donde este jueves enfrentará al puertorriqueño Yannik Álvarez.

El lunes comenzó la disciplina del tenis en el evento multideportivo para deportistas entre los 14 y 22 años.

Bolivia acudió con cinco tenistas: Lora, Oliver Solís, Leonardo Suárez, Valery Sumoya y Dayanara Velasco. Están acompañados por el capitán (entrenador) Eduardo Kohlberg.

Varones

Todos los partidos se disputan en el Rakiura Resort, donde Lora comenzó directamente en el cuadro principal y el lunes superó al paraguayo Cayo De Jesús Narváez: 7-6(6) y 7-6(5).

Este miércoles afrontó la ronda de cuartos y superó en un complicado encuentro al chileno Benjamín Pérez (3-6, 6-2 y 6-3).

“Fue un partido muy intenso, los dos corrimos muchos, fue un gran partido. Para mañana igual veo que será un partido durísimo, conozco al rival que enfrentaré. Hay que ir partido a partido, ver cada punto. En este torneo están los mejores de cada país y por estar con ellos me siento orgulloso”, dijo Lora en un video enviado por el Comité Olímpico Boliviano.

Este jueves rivalizará con Álvarez, quien previamente eliminó al ecuatoriano Francisco Castro (6-1 y 6-3).

En singles también jugaron Suárez y Solís. El primero ganó en su partido de la qualy (clasificación) al cubano Yohan Sánchez (6-1 y 6-0), pero en la llave central no pudo con el brasileño Víctor da Cunha (6-2 y 7-5), mientras que el segundo perdió en su debut con el argentino Dante Pagani (6-2 y 6-0).

La dupla de Lora y Suárez cayó en dobles varones frente a los chilenos Thomas Menzel y Pérez (6-4, 4-6 y 10-7).

Damas

En la rama femenina, Velasco y Sumoya ganaron en la primera fase de dobles a las salvadoreñas Paola Esperanza y Sienna Poma (un doble 6-0) y este miércoles, en la ronda de cuartos, perdieron con las mexicanas Marianne Angel y Hanne Estrada (5-7, 6-2 y 10-7).

En singles las chicas cayeron en sus primeros encuentros: Sumoya no pudo con la chilena Camila Rodero (6-2 y 6-4) y Velasco perdió con la argentina Candela Vásquez (6-2 y 6-3).

Mientras que en dobles mixtos, Solís y Velasco cayeron con los brasileños Gustavo De Oliveira y Nathalia Pontes (6-4 y 7-5).