Los 5 entrenadores que más dinero se han gastado en toda la historia

El éxito en el fútbol, en la mayoría de ocasiones, va estrechamente ligado a la capacidad de inversión de los equipos para dar a los entrenadores los mejores jugadores.

Fuente: https://www.marca.com

Un español y un habitual de LaLiga copan las dos primeras plazas de gastos en fichajes. En la lista no están ni Ancelotti ni Klopp, por ejemplo, pero sí unso cuantos ilustres del mundo de los banquillos.

Guardiola es el rey del gasto

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Pep Guardiola ha hecho historia en el mercado de fichajes de 2025 al ser el primer entrenador en rebasar la barrera de los 2.000 millones de inversión en fichajes a lo largo de su carrera deportiva. El entrenador del Manchester City lleva en la élite como técnico 17 temporadas, en donde destacan sus tres títulos de Champions League y una docena de Ligas.

El catalán comenzó su trayectoria deportiva en el Barcelona, haciendo como operación más costosa el fichaje de Zlatan Ibrahimovic en 2009 a cambio de 70 millones y Samuel Eto’o. En su siguiente aventura en el Bayern, Pep tuvo una inversión más contenida, siendo su récord la cifra de 40 millones y dos nombres por los que desembolsó esa cantidad: Arturo Vidal y Mario Götze.

La cosa, sin embargo, se ha descontrolado para Guardiola en el Manchester City, club que entrena desde la temporada 2016/17 y donde ha visto cómo han invertido en él más de 1.200 millones. El nombre del traspaso más caro podría resultar extraño para el gran público porque no es ni siquiera una superestrella. Hablamos de Jack Grealish y los 117 millones que el club pagó al Aston Villa en la temporada 2021/22.

Eso sí, a Guardiola nadie podrá decirle que no invierte en defensas, habiéndose gastado en el City auténticas millonadas en esta demarcación. Stones, Laporte, Aké, Ruben Dias, Joao Cancelo, Benjamin Mendy o Kyle Walker suman entre todos el bárbaro desembolso más de 400 millones en la era Pep.

Simeone, a 700 millones de distancia

El siguiente en la lista facilitada por Transfermarkt puede sorprender, pero quizá su longevidad en el mismo club le ha permitido gastar a su antojo. Hablamos de Diego Pablo Simeone y los 1.310 millones que lleva desembolsados en el Atlético de Madrid.

El argentino lleva con los rojiblancos desde 2011 y siempre ha tenido un flujo constante de gasto, como demuestra el hecho de que la pasada temporada fue el que más gasto en España con una cifra próxima a los 250 millones. El fichaje más caro en la historia del Cholo fue un jugador no deseado que no terminó precisamente bien y que responde al nombre de Joao Félix. El portugués costó 127 millones no alcanzando nunca el nivel esperado.

3 entrenadores inesperados: Allegri, Tuchel y Conte

Después de Simeone encontramos a un italiano: Massimiliano Allegri. Abonado a estar en equipos grandes como la Juventus o el AC Milán, este técnico debutó en la Serie A con el Cagliari en la temporada 2008/09. Su gasto total en fichajes hasta la fecha alcanza los 1.200 millones y su incorporación más cara fue Cristiano Ronaldo en 2018 a cambio de 117 millones. Nunca ha conseguido ganar una Champions.

En estos niveles, ya las distancias son más cortas y el cuarto en la lista es el actual seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, quien podría perder su puesto de privilegio en el corto plazo con sus 1.190 millones. El alemán ha dirigido a Bayern, Chelsea, Paris Saint Germain o Borussia Dortmund ganando una Champions con los ‘blues’. El técnico ha disfrutado de enormes inversiones en estos clubes y la más cara fue un Kylian Mbappé que costó al PSG 180 millones en 2018.

El último que aparece en esta lista es un técnico de raza como Antonio Conte. El italiano, vigente campeón de la Serie A con el Nápoles, ha visto cómo han confiado 1.160 millones en sus proyectos. En la élite desde la temporada 2009/10, Juventus, Chelsea, Inter o Tottenham han confiado en su talento para ganar ligas como demuestra un palmarés con seis de ellas. En cuanto a fichajes, el más caro fue un Álvaro Morata por el que pagó su Chelsea 80 millones.