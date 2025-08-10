Los cinco países europeos del Consejo de Seguridad de la ONU instaron a Israel a “revertir” su plan para Gaza

Tras la reunión extraordinaria celebrada este domingo, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron sobre el riesgo de una crisis humanitaria agravada

Los miembros europeos del Consejo de Seguridad condenaron la expansión de la operación militar israelí en Gaza (Europa Press)

El llamado urgente de cinco países europeos del Consejo de Seguridad de la ONU para que Israel revierta su plan de ocupar Gaza ha intensificado la tensión en la región. Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia advirtieron que la expansión militar israelí podría violar el derecho internacional y agravar la crisis humanitaria en el enclave palestino, según un pronunciamiento conjunto emitido tras una reunión extraordinaria celebrada este domingo.

Los representantes europeos condenaron la decisión del Gobierno de Netanyahu de ampliar sus operaciones militares en Gaza.

Samuel Zbogar, representante de Eslovenia ante el Consejo de Seguridad, afirmó: “Este plan violaría el derecho internacional humanitario. Llamamos a Israel a urgentemente revertir esta decisión y no implementarla, y reiteramos que cualquier intento de anexión o expansión de la ocupación viola el derecho internacional”.

Los países europeos subrayaron los riesgos que la ofensiva representa para la vida de los civiles y los rehenes israelíes, y señalaron que la medida no contribuiría al regreso de los secuestrados, sino que podría ponerlos en mayor peligro. Además, alertaron que la decisión israelí “empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza, y amenaza con más muertes y desplazamiento masivo de los civiles palestinos”.

El Consejo de Seguridad se reunió este domingo para abordar el conflicto en Gaza (REUTERS/Eduardo Munoz)

El plan militar israelí, aprobado el viernes pasado por el Gabinete de Seguridad, contempla la ocupación de la Ciudad de Gaza y los campamentos centrales, considerados los últimos bastiones del grupo terrorista Hamas en la Franja. La estrategia, impulsada por el primer ministro Netanyahu, busca “desmantelar” la presencia del movimiento extremista palestino en estas zonas, según lo avalado por las autoridades israelíes. La decisión se produce en un contexto de creciente presión internacional.

Samuel Zbogar y otros representantes europeos insistieron en que la situación humanitaria en Gaza ha alcanzado niveles críticos: “La situación de hambruna es tan severa, que civiles desesperados están tomando el riesgo de que los maten en los sitios de distribución de ayuda para alimentar a sus familias”.

Los diplomáticos europeos también manifestaron su preocupación por la seguridad de los rehenes y reiteraron que la ofensiva militar no garantiza su liberación.

Respuesta de Netanyahu

Los países europeos del Consejo de Seguridad llamaron a Israel a «revertir» su plan para Gaza (REUTERS/Stringer)

Mientras tanto, el premier israelí defendió la expansión de la guerra en una conferencia de prensa en Jerusalén.

Netanyahu detalló que El ejército tiene bajo control militar entre el 70% y el 75% de Gaza, pero identificó dos focos de resistencia: la Ciudad de Gaza y los campamentos centrales en Al Mawasi. “El gabinete de seguridad de Israel instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel para desmantelar los dos bastiones restantes de Hamas en la Ciudad de Gaza y los campamentos centrales”, afirmó.

El mandatario sostuvo que esta es “la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de hacerlo rápidamente”, aunque evitó precisar la duración de la ofensiva, limitándose a señalar que se busca concluir el conflicto en un plazo breve.

Benjamin Netanyahu dijo que el objetivo de Israel no es ocupar Gaza, sino «liberar» a su población de los terroristas de Hamas (ABIR SULTAN/Pool via REUTERS)

Ante las críticas internacionales, incluidas las de Alemania, que anunció la suspensión de envíos de armas a Israel, el primer ministro aseguró: “Ganaremos la guerra, con o sin el apoyo de otros”.

Comentó, además, que Israel no busca ocupar la Franja de Gaza, sino establecer una administración civil que no esté vinculada a los terroristas de Hamas ni a la Autoridades Palestina. “Nuestro objetivo no es ocupar Gaza. Nuestro objetivo es liberar Gaza, liberarla de los terroristas de Hamas”, declaró. Añadió que la Autoridad Palestina no es una opción aceptable para la administración posbélica, acusándola de promover actividades terroristas contra Israel.

Ante la grave crisis humanitaria, los países europeos instaron a Israel a levantar las restricciones a la distribución de ayuda humanitaria y permitir que la ONU y sus socios operen de forma segura. “Tenemos un mensaje claro para Israel: levanten sus restricciones a la distribución de ayuda para permitir que la ONU establezca socios humanitarios para operar de forma segura”, enfatizaron los representantes. El llamado busca evitar que la crisis humanitaria se agrave aún más y garantizar el acceso de la población civil a alimentos, agua y atención médica.

Antes de iniciar las operaciones militares, las autoridades israelíes han anunciado que permitirán la evacuación de civiles a zonas seguras, donde se les proporcionará acceso a suministros básicos y servicios médicos.

Netanyahu sostuvo que Israel se enfoca en los bastiones que le quedan a los terroristas de Hamas en Gaza

En defensa de su política humanitaria, Netanyahu afirmó que desde el inicio de la guerra Israel ha permitido la entrada de cerca de dos millones de toneladas de ayuda a Gaza, y rechazó las acusaciones de hambruna inducida: “Si tuviéramos una política de hambruna, nadie en Gaza habría sobrevivido tras dos años de guerra. Nuestra política ha sido exactamente la contraria”.

El líder israelí también anunció la designación de nuevos corredores seguros y la expansión de puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, con el objetivo de aumentar el flujo de ayuda. Dijo que mantiene conversaciones con Estados Unidos para adoptar “medidas adicionales” que mejoren la entrega de suministros, y que espera involucrar a organizaciones internacionales, “tal vez —si Dios quiere— la ONU, si alguna vez deciden realmente hacer algo por el pueblo palestino que no pase por Hamas”.

