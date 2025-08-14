Los TED monitorean en tiempo real traslado de maletas electorales

Por Boris Góngora / La Paz

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) activaron sus centros de monitoreo para realizar un seguimiento en tiempo real a las comisiones encargadas de trasladar las maletas electorales a los diferentes recintos electorales de cada región.

Este traslado se realiza bajo una estricta cadena de custodia, con el acompañamiento permanente de funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas.

En La Paz, el vocal Antonio Condori explicó que, desde el Centro de Logística Departamental, cada comisión parte con su respectivo custodio para iniciar el recorrido con las maletas electorales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para este jueves se tiene previsto cubrir 96 rutas en el área rural, con el objetivo de distribuir un total de 2.841 maletas. Condori detalló que se realiza un monitoreo constante del movimiento y destino de cada ruta en tiempo real.

Dijo también que se monitoreará el recojo del sobre A, donde está inserta el acta original de la jornada de votación, así como el retorno de todos los materiales sensibles que se utilizan en la jornada de votación.

Condori también informó que el miércoles se despacharon dos comisiones, con destino a Santa Rosa y Puerto Araona.

Ambas se encuentran actualmente en el municipio de Riberalta, Beni. Una de ellas abordará una avioneta rumba a Esperanza de Madidi, desde donde continuará hacia Santa Rosa, mientras que la otra tomará una embarcación para navegar durante nueve horas hasta llegar a Puerto Araona.

“El seguimiento de ambas rutas se realizar de forma continua, junto a sus respectivos custodios. En ningún momento dejamos de monitorear el material electoral que se va desplegando para los diferentes recintos electorales”, aseguró.

Para el viernes se prevé realizar la entrega de 3.017 maletas electorales en la ciudad de La Paz. Para ello, se empleará camiones de alto tonelaje por 12 rutas. Cada vehículo cuenta con capacidad para transportar 250 maletas y estará acompañado de un custodio y de un coordinador de ruta.

En esa línea, la presidenta del TED Santa Cruz, María Cristina Claros, informó que para el área rural se distribuirán 4.234 maletas electorales. Indicó que a la 01.00 de este jueves ya salieron a cinco rutas distantes en los municipios de Roboré, San Matías y el Carmen Ribero Torrez, así como a los municipios de Yapacaní y El Puente, entre otros.

“Las maletas electorales no solo van acompañados con custodios policiales, sino también cuenta con una plataforma satelital. Nuestros coordinadores de ruta tienen un sistema de monitoreo para hacer la verificación minuto a minuto del traslado y recorrido del material electoral”, dijo Claros.