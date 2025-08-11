Los tres bloqueos por Evo: Novillo dice que el evismo fracasó en tres intentos de “golpe de Estado”

En criterio del ministro de Defensa, el evismo frenó la aprobación de créditos externos en el Legislativo, que dejó consecuencias por ejemplo en la compra de combustible.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, volvió a analizar la compleja situación que enfrenta el país y ratificó que la crisis es coyuntural y no estructural.

Pero además apuntó al evismo al que señaló como el responsable de promover tres «golpes de Estado» en contra del Gobierno de Luis Arce con bloqueos de caminos que al final, según su visión, fracasaron, pero dejaron consecuencias en la economía.

En su criterio, el evismo no solo frenó la aprobación de créditos externos en el Legislativo, que dejó consecuencias por ejemplo en la compra de combustible, sino además bloqueó las carreteras del país para defender a Evo Morales y exigir su inscripción en las elecciones.

Novillo cuestionó las ofertas de electorales que apuntan a los créditos externos. «Para resolver esta crisis todos están planteando prestarse dinero (porque) tienes capacidad de endeudamiento», indicó el ministro. Según el Gobierno, hay 17 préstamos por más de $us 1.700 millones que están pendientes.

Según la autoridad, de manera paralela al «bloqueo» en el Legislativo, el evismo impulsó al menos tres bloqueos de caminos desde 2024 para que el presidente Arce renuncie a su cargo.

«Además de ese bloqueo que hemos tenido desde la Asamblea, hay que decirlo, habido tres intentos de golpes de Estado por el evismo», denunció.

Argumentó que el primero se concretó en enero de 2024 con un bloqueo de caminos que inició el 22 de enero. Dijo que el segundo se instaló entre octubre y noviembre del mismo año y el tercero, en junio de este año, cuando murieron policías en Llallagua y en la ruta a Cochabamba.

«Es decir, hay un bloqueo de la Asamblea, hay bloqueos de caminos para desestabilizar y, sobre todo, derrocar al gobierno de Luis Arce. Y este es un acuerdo de derecha con el evismo porque en nueve puntos acordaron aquello», afirmó Novillo.

Los analistas consideran que el próximo Gobierno enfrentará un complejo panorama si se refiere a la gobernabilidad.

El evismo y el propio Evo Morales ya lanzaron advertencias en contra del próximo Gobierno. El líder cocalero quedó fuera de los comicios.