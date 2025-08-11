Luis Revilla: “Samuel Doria Medina es la persona adecuada para sacar a Bolivia de la crisis”

El líder de Soberanía y Libertad para Bolivia (Sol.bo), Luis Revilla, afirmó que el país atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente y que la única salida viable pasa por un liderazgo con experiencia, decisión y visión.

Fuente: Com.Sol.bo

En este contexto, anunció que su organización política respalda plenamente la candidatura de Samuel Doria Medina para las elecciones generales del próximo 17 de agosto.

Revilla destacó que Bolivia enfrenta una crisis económica y social que golpea a las familias, genera incertidumbre y limita las oportunidades para las nuevas generaciones. “Nuestros hijos no pueden seguir viviendo con miedo al futuro ni pensando que la única alternativa es irse del país. Necesitamos un cambio real y urgente”, manifestó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según el exalcalde paceño, Doria Medina reúne tres condiciones esenciales para liderar el país: una trayectoria comprobada, la voluntad política para encarar decisiones difíciles y un equipo sólido que pueda implementar un plan de reconstrucción nacional. Subrayó que la tarea del próximo gobierno será ardua, pero indispensable para devolver prosperidad y estabilidad a la población.

Revilla insistió en que el respaldo a Doria Medina no es un simple acuerdo político, sino una apuesta por la reconstrucción de las instituciones destruidas en los últimos años y por un proceso de unidad que permita a todos los bolivianos trabajar juntos por un objetivo común: el desarrollo del país.

Finalmente, expresó su optimismo frente a los comicios del 17 de agosto, confiando en que la voluntad popular abrirá un nuevo rumbo para Bolivia, basado en la recuperación económica, la estabilidad política y mejores días para todos los ciudadanos.