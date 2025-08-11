Lupo plantea un cambio estructural y respalda alianzas de Doria Medina rumbo a las elecciones

A pocos días de las elecciones generales, las campañas electorales se intensifican en todo el país. José Luis Lupo, candidato a la Vicepresidencia por la Alianza Unidad, compartió detalles sobre las propuestas que su fórmula plantea para la población, a tan solo seis días de los comicios.

Fuente: ATB

Lupo explicó cuáles serían los cambios que implementaría el binomio que conforma junto a Samuel Doria Medina, candidato a la presidencia, en caso de resultar electos.

«Va a cambiar todo, Bolivia necesita un cambio profundo», apuntó Lupo, al referirse a la coyuntura actual del país. Señaló que su plan de gobierno incluye diversas propuestas orientadas a beneficiar a la población.

Consultado sobre las alianzas con distintos actores políticos y empresarios, Lupo defendió a Marcelo Claure, argumentando que, tras conocerse el respaldo del empresario a la candidatura de Doria Medina, se iniciaron una serie de ataques para desprestigiarlos.

Respecto a Luis Fernando Camacho, consideró que es «una de las personalidades más fuertes en el territorio cruceño» y destacó que se ha logrado establecer una buena sinergia con su entorno.

Lupo también remarcó el respaldo recibido en distintos departamentos del país. «Creo que la recepción de la gente es fantástica, por eso agradezco a todos los bolivianos por este apoyo, por esta confianza y sobre todo por la esperanza que se ve en la gente», afirmó.