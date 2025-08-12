Manfred llega este martes a la Plaza El Mechero del Plan Tres Mil para su cierre de campaña en Santa Cruz

Manfred llega este martes a la Plaza El Mechero del Plan Tres Mil para su cierre de campaña en Santa CruzCategorías PolíticaEtiquetas , Elección Presidencial 2025 12/08/2025 El líder de APB-Súmate estará este martes en la capital cruceña para el cierre de su campaña. Lo acompañará su candidato a ‘vice’ Juan Carlos Medrano. [/ RRSS: Manfred Reyes Villa] / Manfred cerró su campaña en la ciudad de La Paz la noche del lunes Fuente: Unitel eju.tv APB-Súmate hará su cierre de campaña este martes 12 de agosto en la populosa ciudadela Plan Tres Mil, en la plaza El Mechero, de la capital cruceña, confirmaron desde su equipo de prensa. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas A través de un video, el candidato a la Presidencia Manfred Reyes Villa, invitó a que sus seguidores tiñan de “morado” este acto y se demuestre la fuerza con miras a las elecciones del domingo 17 de agosto. “La campaña llega a su fin, pero la transformación apenas comienza. Están invitados a mis cierres de campaña”, señaló Reyes Villa, que tiene como acompañante de fórmula al concejal de Santa Cruz de la Sierra, Juan Carlos Medrano. Este será el preámbulo del cierre nacional que hará APB-Súmate en la ciudad de Cochabamba previsto en el puente de Cala Cala, para este miércoles, último día en el que se puede hacer campaña antes del silencio electoral. elecciones manfred reyes vil