Más de 430 personas fueron arrestadas por incumplir el Auto de Buen Gobierno

Los arrestos se realizaron en La Paz, Santa Cruz y Potosí, informó el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo.

Fuente: ABI / La Paz

En el marco del cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, la Policía Boliviana desplegó patrullajes en todo el país, con el objetivo de hacer respetar las restricciones vigentes antes del proceso electoral. Un total de 436 personas fueron arrestadas por incumplir la norma en 3 departamentos.

“Ayer (jueves) en la noche, se han desplazado patrullajes de impacto a nivel nacional con la finalidad de controlar todas las restricciones que en este momento se tienen un total de 436 personas arrestadas”, afirmó el comandante general de la Policía, Augusto Russo, en conferencia de prensa.

La autoridad indicó que los arrestos son en La Paz, Santa Cruz y Potosí, remarcó que los patrullajes continuarán en los próximos días y llamó a la ciudadanía a respetar las normas establecidas.

El Auto de Buen Gobierno rumbo a las elecciones generales del próximo domingo establece una serie de restricciones, entre ellas la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, reuniones sociales, y portación de armas, entre otras medidas, con el objetivo de garantizar un ambiente de tranquilidad antes, durante y después de los comicios.