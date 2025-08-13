Medio Ambiente advierte sobre incremento de incendios en Trinidad, anuncia sanciones a responsables

La directora de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, Érika Amazonas Núñez, expresó su preocupación por el incremento de focos de calor registrados en la ciudad, luego de que este lunes 11 de agosto se registraran tres incendios consecutivos en distintos barrios.

Fuente: https://lapalabradelbeni.com

Los siniestros, que afectaron áreas de pastizales y viviendas, fueron controlados gracias a la rápida intervención de bomberos y voluntarios, quienes trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas y evitar su propagación.

Amazonas Núñez informó que las autoridades municipales, en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos, iniciaron operativos para identificar a los responsables.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Actualmente, 20 familias han sido sancionadas por provocar quemas ilegales y deberán cubrir los costos generados por la atención de los incendios.

La directora señaló que el municipio aplicará multas económicas y procesos administrativos contra quienes atenten contra el medio ambiente mediante prácticas de quema no autorizadas.