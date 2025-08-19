Menor agredida en un colegio con al menos 20 puñaladas fue dada de alta y recibirá terapia psicológica

Por Naira Menacho

Tras 20 días de internación, la menor de 13 años que fue atacada con al menos 20 puñaladas en un colegio de la zona Satélite, fue dada de alta médica. La adolescente salió de terapia intensiva y presentó una evolución física favorable, según el equipo médico que la atendió.

El cirujano pediatra Miguel Hurtado, quien estuvo a cargo del tratamiento, explicó que la menor pasó por una etapa de recuperación estable antes de regresar a casa. También destacó una mejora en el estado anímico de la paciente.

“La adolescente continuará con terapia psicológica para afrontar el trauma”, indicó el galeno.

Miedo y silencio tras el ataque

La madre de la menor, Claudia Patricia, informó que su hija aún se muestra temerosa y evita hablar de lo sucedido. Además, manifestó que no quiere volver al colegio, por lo que considera fundamental el acompañamiento psicológico.

“Está muy callada y no quiere regresar al lugar donde ocurrió todo”, señaló.

El ataque ocurrió el pasado 31 de julio, dentro de la unidad educativa donde estudiaban tanto la víctima como la presunta agresora, también menor de edad.