Mercados de Santa Cruz no atenderán el domingo por auto de buen gobierno

La población empieza a abastecerse para el día de las elecciones.

<br /> <br />

Video: Red Uno

eju.tv

El dirigente del sector de mercados, Edgar Álvarez, confirmó que los centros de abastecimiento de la capital cruceña no abrirán sus puertas el domingo 17 de agosto, en cumplimiento del auto de buen gobierno dispuesto por las autoridades para las elecciones generales.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“No habrá atención en ningún mercado el día domingo, como ya es costumbre en cada elección”, señaló Álvarez, al recordar que la medida busca garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Ante el cierre, las asociaciones de comerciantes han coordinado la extensión del horario de atención para este sábado 16 de agosto, de manera que la población pueda realizar sus compras con anticipación.

La circulación vehicular estará restringida desde la medianoche del sábado, por ello, recalcó que solo este viernes y sábado estarán disponibles los mercados para el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad.

La recomendación es organizar las compras y evitar aglomeraciones, ya que la apertura de los mercados recién se retomará el lunes en la madrugada.