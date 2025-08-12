Misión de la OEA activa operativo por los comicios en Bolivia; sigue las pruebas del Sirepre y el armado de maletas

La MOE/OEA está compuesta por 87 observadores de 19 nacionalidades. El día de la votación, tendrá presencia en los nueve departamentos y en cuatro países donde votarán los bolivianos.

Liderada por el exministro del Interior de Colombia Juan Fernando Cristo, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) activó su despliegue y actividades en Bolivia de cara a las elecciones generales del 17 de agosto.

Durante el fin de semana, la misión observó las pruebas técnicas del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre). También estuvo presente en el proceso de armado de maletas electorales en La Paz, informó el organismo en un comunicado de prensa.

Comicios

La MOE/OEA está compuesta por 87 observadores de 19 nacionalidades. El día de la votación, tendrá presencia en los nueve departamentos del país, y además observará el proceso de votación en el exterior, en Buenos Aires (Argentina), São Paulo (Brasil), Santiago de Chile (Chile) y Barcelona (España).

El organismo informó que durante su estadía en el país, la misión analiza aspectos clave del proceso electoral como la organización, tecnología y justicia electoral, así como el financiamiento de campañas, entre otros asuntos.

Además de llevar adelante actividades de observación directa, el equipo está sosteniendo reuniones con una gran cantidad de actores, incluyendo representantes gubernamentales, autoridades electorales nacionales y departamentales, candidaturas y miembros de la sociedad civil y de la academia.

El objetivo de estos encuentros es obtener una visión completa y equilibrada de los comicios.

Misiones

Se trata de la vigésimo tercera (23) Misión Electoral que la OEA despliega en Bolivia.

La MOE es posible gracias a las contribuciones de Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos y Perú.