Misión de la OEA llega con 87 observadores internacionales para las elecciones

Bolivia recibirá a una numerosa Misión de Observación Electoral, de la Organización de los Estados Americanos, compuesta por 87 observadores internacionales provenientes de aproximadamente 20 países para las elecciones generales.

La misión estará liderada por el exministro colombiano Juan Fernando Cristo, quien cuenta con una reconocida trayectoria en la defensa de los procesos democráticos en la región, según una nota de prensa de la Cancillería, refiere la red Erbol.

La coordinación de la delegación fue gestionada por la Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA con el objetivo de fortalecer la “transparencia y legitimidad del proceso democrático”.

Según la Cancillería, esa misión será la “más numerosa” desplegada hasta ahora en el país para los comicios generales del domingo 17 de agosto.

En el grupo acompañará el recientemente designado secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich Chadwick, exembajador de Chile ante esta organización, designado por el nuevo Secretario General, Albert Ramdin, el pasado 1 de julio.

El embajador representante permanente de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, hizo entrega oficial de la legislación electoral vigente, además de otros documentos relevantes a las autoridades de la misión de observadores.

“En Bolivia, la recuperación de la democracia, el 10 de octubre de 1982, marcó un hito sin precedentes en nuestra historia. Desde entonces, hemos consolidado el periodo más largo de institucionalidad democrática en el país”, señaló el embajador Arce.

Para la contienda electoral, son ocho los candidatos que participan, de los cuales, los opositores Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga pugnan los primeros sitiales de preferencia electoral, según encuestas difundidas por varios medios de comunicación.

